Ежегодный фестиваль музыки и искусств "Тремоло" вновь пройдет в г. Тольятти. Мероприятие пройдет с 27 по 30 августа 2020 года.

В программе на 27 августа - джазовый вечер "Чайковский джаз". 28 августа - концерт "Симфония саундтреков", посвященный музыке в кино. Организаторы сообщают, что последние два дня мероприятия могут быть включены в программу празднования Дня города Тольятти.

Фестиваль "Тремоло" проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. Ознакомиться с полной программой мероприятия и приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

"Тремоло" - ежегодный фестиваль, (до 2016 года - "Классика над волгой") который проводится в Тольятти с 2008 года. «Лучший проект в области культуры» на рынке событийного туризма России по версии Национальной премии Russian Event Awards 2014 и 2015 года.