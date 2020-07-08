На заседании 8 июля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил нового министра здравоохранения. Теперь эту должность будет занимать главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Армен Бенян, сообщает департамент информационной политики.

Глава региона лично поздравил нового министра здравоохранения. При вручении удостоверения Дмитрий Азаров отметил особый вклад Армена Беняна в борьбу с коронавирусом:

Во многом благодаря действиям по Самаре Армена Сисаковича Беняна мы вот так справляемся с этим новым заболеванием. Хочу вам пожелать успехов и вручить удостоверение министра!, - отмечает Губернатор Самарской области.

Армен Бенян возглавляет Самарскую областную клиническую больницу с 2019 года. Сейчас больница им. В.Д. Середавина переоборудована в главный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.