Где плавать в пятницу: открытие плавучего бара «Лёд».

Этим летом в Самаре очевидный кризис в тусовочной сфере — стоящие ивенты можно пересчитать по пальцам. В эту пятницу, 4 августа, все должно измениться — прямо на воде откроется бар «Лёд».

Отдыхать можно будет на открытой террасе, которая расположена на территории яхт-клуба «Новая Гавань».
«Лёд» — это плавучий бар, и попасть на него можно как с берега, так и с воды.

  • Основа интерьера — белый цвет, который отлично гармонирует с проплывающими по Волге кораблями

     

«Лёд» откроет двери для своих первых гостей в 20:00. Крутить пластинки и ставить зажигательные треки один за одним будут известные самарские диджеи.
За пультом:
Саша Юноуми
Денис Кривуля
Атос Синцов
Дядя Гриша
Super DJ Fan

 

Забываем про скучные домашние планы на пятницу и спешим на плавающий танцпол — будет жарко.

Бронь столов по телефону: +79277557766

Бар «Лёд»
Яхт клуб «Новая Гавань» Молодогвардейский спуск 2

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