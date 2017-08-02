Этим летом в Самаре очевидный кризис в тусовочной сфере — стоящие ивенты можно пересчитать по пальцам. В эту пятницу, 4 августа, все должно измениться — прямо на воде откроется бар «Лёд».
Где плавать в пятницу: открытие плавучего бара «Лёд».
Отдыхать можно будет на открытой террасе, которая расположена на территории яхт-клуба «Новая Гавань».
«Лёд» — это плавучий бар, и попасть на него можно как с берега, так и с воды.
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Основа интерьера — белый цвет, который отлично гармонирует с проплывающими по Волге кораблями
«Лёд» откроет двери для своих первых гостей в 20:00. Крутить пластинки и ставить зажигательные треки один за одним будут известные самарские диджеи.
За пультом:
Саша Юноуми
Денис Кривуля
Атос Синцов
Дядя Гриша
Super DJ Fan
Забываем про скучные домашние планы на пятницу и спешим на плавающий танцпол — будет жарко.
Бронь столов по телефону: +79277557766
Бар «Лёд»
Яхт клуб «Новая Гавань» Молодогвардейский спуск 2
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