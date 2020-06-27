23 июня в Самарской области отменили режим самоизоляции. А уже с 26 числа жители города могут посещать летние террасы ресторанов. Одними из первых свои двери открывают Перчини Grill&Wine, People's, POKE ROME и другие рестораны.
Несмотря на снятые ограничения, держатели ресторанов обязаны соблюдать нормы безопасности:
- социальная дистанция между посетителями
- регулярная уборка и дезинфекция помещения
- наличие антисептиков и средства для обеззараживания воздуха
- средства индивидуальной защиты у персонала заведения
Открытие внутренних помещений ресторанов откладывается на более поздний срок.
Источник фото: Другой город.
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