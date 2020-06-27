23 июня в Самарской области отменили режим самоизоляции. А уже с 26 числа жители города могут посещать летние террасы ресторанов. Одними из первых свои двери открывают Перчини Grill&Wine, People's, POKE ROME и другие рестораны.

Несмотря на снятые ограничения, держатели ресторанов обязаны соблюдать нормы безопасности:

- социальная дистанция между посетителями

- регулярная уборка и дезинфекция помещения

- наличие антисептиков и средства для обеззараживания воздуха

- средства индивидуальной защиты у персонала заведения

Открытие внутренних помещений ресторанов откладывается на более поздний срок.

Источник фото: Другой город.