Сервис Яндекс.Заправки теперь доступен ростовчанам на сети ААЗС Flash

Оплачивать топливо в приложениях очень легко. Достаточно подъехать к нужной колонке на АЗС и указать ее номер в приложении. Далее выбрать тип и количество топлива и способ оплаты. После этого нажимаете «оплатить» и вставляете пистолет в бензобак. Когда бак наполнится, можно доставать пистолет и уезжать.

Сейчас это не только дополнительное удобство и экономия времени на заправке, но и способ обезопасить себя от лишних контактов.

Выгодные цены на топливо при его безупречном качестве – визитная карточка сети Flash

Топливо для сети ААЗС Flash поступает на собственную нефтебазу компании в г. Азов, напрямую с ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Основными поставщиками ААЗС Flash являются крупнейшие заводы по нефтепереработке в России, которые выпускают лучшее топливо в стране экологического класса Евро 5: ООО «Газпром добыча Астрахань», ПАО «Газпром», Рязанский НПЗ, Филиал ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ-УНПЗ», Саратовский НПЗ, Уфимский НПЗ группы Роснефти. На нефтебазе ААЗС Flash проводят анализ качества каждой полученной партии нефтепродуктов в независимой аккредитованной лаборатории. А все для того, чтобы исключить ухудшение качества при перевозке нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом к нашим ААЗС. О качестве нефтепродуктов вы можете узнать, ознакомившись с сертификатом качества на каждую поставку. Данные сертификаты размещены на каждой ААЗС Flash.

Ценовая политика на ААЗС сети Flash ориентирована на всех автолюбителей, кто хочет получить выгодную цену, не теряя при этом высокого качества.

Сервис доступен и корпоративным пользователям, например, таксистам. Они могут заправиться через Таксометр – специальное приложение для водителей Яндекс.Такси.