После введения в регионе режима самоизоляции в Ростове-на-Дону значительно упало количество людей на дорогах – как пешеходов, так и водителей. Такую информацию предоставила компания «Яндекс», опираясь на данные своих приложений.
Ростов вошел в рейтинг городов, где из-за COVID-19 ситуация с пробками изменилась сильнее всего
Так, за последнюю неделю общий уровень пробок в донской столице не поднимался выше 1 балла. Это на 2,9 балла меньше, чем в дни до самоизоляции. С этим показателем Ростов вошел в рейтинг городов, где интенсивность пробок изменилась сильнее всего. Он разделил пятую строчку с Воронежем и Краснодаром. В тройку лидеров вошли Москва (–5 баллов), Новосибирск (–3,4) и Пермь (–3,1). На четвертой строчке расположились Санкт-Петербург и Челябинск – у них пробки снизились на 3 балла.
Как сообщала «РнД.Собака.ru», 31 марта в донском регионе ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
В настоящее время в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
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