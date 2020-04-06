Перечень наиболее пострадавших отраслей утвержден Правительством РФ и только что опубликован на сайте кабинета министров.

В него вошли авиаперевозки и аэропорты, автомобильный транспорт и автовокзалы, предприятия сферы культуры и досуга, развлечений и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания. Адресную поддержку получат также образовательные учреждения, компании по организации выставок и предприятия в сфере бытовых услуг.

По решению правительства им предоставят отсрочку выплат по кредитам и займам