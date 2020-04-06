Государственную поддержку получат представители нескольких отраслей донской экономики, которые понесли серьезные потери от коронавируса.
Ростовские авиаперевозчики, турфирмы и гостиницы получат господдержку
Перечень наиболее пострадавших отраслей утвержден Правительством РФ и только что опубликован на сайте кабинета министров.
В него вошли авиаперевозки и аэропорты, автомобильный транспорт и автовокзалы, предприятия сферы культуры и досуга, развлечений и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания. Адресную поддержку получат также образовательные учреждения, компании по организации выставок и предприятия в сфере бытовых услуг.
По решению правительства им предоставят отсрочку выплат по кредитам и займам
Как сообщала «РнД.Собака.ru», 31 марта в донском регионе ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
В настоящее время в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.