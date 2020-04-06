В Ростовской области появится региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции. Это должно повысить эффективность мер по предотвращению распространения COVID-19 на территории области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дона Василий Голубев.
Информировать жителей о ситуации по COVID-19: в Ростовской области создадут пресс-центр
В центре будут проводить пресс-конференции и брифинги в режиме онлайн. Эксперты будут объяснять текущую ситуацию в регионе, давать рекомендации по борьбе с вирусом. Кроме того, создадут телефон специальной горячей линии, а также будут публиковать ответы на популярные вопросы жителей.
Сейчас в области работает центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции. Его создали 20 марта по поручению губернатора Василия Голубева. Он работает круглосуточно без перерывов и выходных. На вопросы жителей отвечают сотрудники различных ведомств и организаций: Роспотребнадзора, Минздрава, Минтруда и тд.
Как сообщала «РнД.Собака.ru», 31 марта в донском регионе ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
В настоящее время в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
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