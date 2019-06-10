Первая вечеринка Ballantine’s True Music в Казани.

1 июня в баре Bazzar состоялась первая гастрольная вечеринка мировой музыкальной платформы Ballantine’s True Music, целью которой является продвижение локальных сцен и создание крепкого комьюнити. На мероприятии с лайвом выступил московский проект Bad Zu, который представил свое видение жанра «гетто-этника», а также любимец казанской аудитории — Ваня Лимб, а московские казанцы и идеологи лейбла электронной музыки Get Busy! — дуэт Yung Acid и Винер — отыграли диджей-сеты.