ДЕЛОВОЙ ФОРУМ Alfa Business Forum

«Soft Skills успешного предпринимателя»

14 марта 2019 г. в Казани, в отеле Корстон (ул. Николая Ершова, 1А), пройдет масштабный деловой форум для бизнеса Alfa Business Forum «Soft Skills успешного предпринимателя».

Мероприятие будет интересно предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого и среднего бизнеса.

Казань стала первым городом, в котором в этом году пройдет Alfa Business Forum «Soft Skills успешного предпринимателя», организованный Альфа-Банком.

Спикеры форума – действующие предприниматели и признанные эксперты:

- Ирина Хакамада. Кандидат экономических наук, доцент. Бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, телеведущая;

- Яна Малинцева. Эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер;

- Алексей Иванов. Генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс;

- Роман Тарасенко. Предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту»;

- Дмитрий Семин. Президент и соучредитель компании Semin Group, лучший бизнес-тренер 2018 г. по личностному росту по версии Prosperty.

«Soft Skills успешного предпринимателя» - событие, которое нельзя пропустить!

Участники Alfa Business Forum узнают о системном подходе в управлении командой, о ценности клиентских впечатлений и личного маркетинга, получат практические рекомендации как сталь лидером в условиях турбулентности.

Дата и место: 14 марта, г. Казань, гостиница Korston.

Подробности и регистрация: http://alfabusinessweek.ru/kazan19

Начало мероприятия в 10.30. Начало регистрации участников в 9.30.



Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople