В это сложно поверить, но весна-то уже совсем скоро, а ближайший Open space market состоится уже меньше, чем через 3 недели и будет посвящен пробуждению чувств, природы, прекрасному преображению всего вокруг. Ведь конец зимы и начало долгожданной весны - именно такое время!

Здесь вы сможете найти особенные подарки к праздникам 23 февраля и 8 марта среди широкого ассортимента уникальных вещей от молодых дизайнеров из почти 30 городов России. А также традиционно вкусно поесть на фудкорте, послушать отличную музыку, получить полезные знания в лектории, новые знакомства и просто увлекательно провести время с друзьями или с семьей. Информация об участниках и подробная программа здесь.

В ПРОГРАММЕ:

ДИЗАЙНЕРСКИЙ МАРКЕТ

DJ-СЕТЫ | МУЗЫКА

ЛЕКЦИИ | МАСТЕР-КЛАССЫ

ФУДКОРТ

Когда: 22-23 февраля - 12.00-20.00

Где: Оренбургский тракт, 8 / ВЦ "Казанская ярмарка"

Вход: 100 руб./школьникам и студентам - 50 руб.

Детям до 7 лет и пенсионерам - бесплатно

Единый билет на оба дня мероприятия.