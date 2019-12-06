Наверное, новогодний маркет самый ожидаемый и любимый, потому что время чудес и волшебства приближается!

Весело и полезно провести предпраздничный уикенд можно будет на большом трехдневном OPEN SPACE MARKET, вместе с молодыми дизайнерами из разных городов России и творческими людьми Казани.



Найти особенные подарки к Новому году среди широкого ассортимента уникальных вещей. А также традиционно вкусно поесть на зимнем фудкорте, послушать отличную музыку, получить полезные знания в лектории, новые знакомства и просто хорошо провести время с друзьями или с семьей.

В программе:

ДИЗАЙНЕРСКИЙ МАРКЕТ

DJ-СЕТЫ | МУЗЫКА

ЛЕКЦИИ | МАСТЕР-КЛАССЫ

НОВОГОДНИЙ ФУДКОРТ

Впервые! Каток на Open space market



Когда: 20-21-22 декабря - 12.00-20.00

Где: Оренбургский тракт, 8 / ВЦ "Казанская ярмарка"

Вход: 100 руб./школьникам и студентам - 50 руб.

Детям до 7 лет и пенсионерам - бесплатно

Единый билет на три дня мероприятия.

#openspacemarket

Дизайн: Ксения Исакова