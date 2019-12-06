Наверное, новогодний маркет самый ожидаемый и любимый, потому что время чудес и волшебства приближается!
Весело и полезно провести предпраздничный уикенд можно будет на большом трехдневном OPEN SPACE MARKET, вместе с молодыми дизайнерами из разных городов России и творческими людьми Казани.
Найти особенные подарки к Новому году среди широкого ассортимента уникальных вещей. А также традиционно вкусно поесть на зимнем фудкорте, послушать отличную музыку, получить полезные знания в лектории, новые знакомства и просто хорошо провести время с друзьями или с семьей.
В программе:
- ДИЗАЙНЕРСКИЙ МАРКЕТ
- DJ-СЕТЫ | МУЗЫКА
- ЛЕКЦИИ | МАСТЕР-КЛАССЫ
- НОВОГОДНИЙ ФУДКОРТ
- Впервые! Каток на Open space market
Когда: 20-21-22 декабря - 12.00-20.00
Где: Оренбургский тракт, 8 / ВЦ "Казанская ярмарка"
Вход: 100 руб./школьникам и студентам - 50 руб.
Детям до 7 лет и пенсионерам - бесплатно
Единый билет на три дня мероприятия.
#openspacemarket
Дизайн: Ксения Исакова
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