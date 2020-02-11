Сюжет: Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…

В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Кузнецов, Сергей Лавыгин, Виталия Корниенко, Вера Тарасова, Евгения Евстигнеева

Жанр: Драма

Продолжительность: 2ч 10мин

Трейлер: Смотреть трейлер

6+

В прокат фильм выходит с 14 февраля, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»