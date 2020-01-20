С момента выхода на экраны фильма «Плохие парни» прошло уже 25 лет, а его продолжение, «Плохие парни 2», было выпущено в прокат 17 лет назад. И вот детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт снова вместе, чтобы еще один, теперь уже последний, раз отправиться на встречу приключениям в фильме «Плохие парни навсегда». По словам продюсера Джерри Брукхаймера, причина, по которой Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь примерили образы своих ставших культовыми персонажей, очень проста. «Хорошие ленты с прекрасными шутками и интересным сюжетом, такие как наша картина, вне времени, – признается Брукхаймер. – Людям нравится качественное развлекательное кино. А у нас тут целых два прекрасных актера с комедийным талантом. Так что мне очень хотелось снять новый фильм. Думаю, и зрители ждут его с таким же нетерпением».

Сюжет: Детективы Майк Лоури и Маркус Бёрнетт снова в деле! Правда, их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!

В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс, Майкл Бэй, Джо Пантольяно, Паола Нуньес, Чарльз Мелтон ,Кейт дель Кастильо, Хэппи Андерсон

Жанр: Боевик, триллер, комедия, криминал

Продолжительность: 2ч 04мин

Трейлер: Смотреть трейлер

18+

В прокат фильм выходит с 23 января, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA»

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»