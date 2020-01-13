Сюжет: После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

В ролях: Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин, Лин Шэй, Джеки Уивер, Тара Вествуд, Джанко Бэйли, Дэвид Браун, Зои Фиш

Кадры из фильма: