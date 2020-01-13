18+

«Проклятие»: 16 января в прокат выходит фильм для поклонников жанра хоррор

Сюжет: После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

В ролях: Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин, Лин Шэй, Джеки Уивер, Тара Вествуд, Джанко Бэйли, Дэвид Браун, Зои Фиш

Кадры из фильма:

Жанр: Ужасы

Продолжительность: 1ч 34мин

Трейлер: Смотреть трейлер

18+

В прокат фильм выходит с 16 января, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA»

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»

Vetrova116,
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