Российских паралимпийцев условно восстановили в правах

До 15 марта Паралимпийский комитет России (ПКР) считается восстановленным в правах, правда, с пометкой «условно». Паралимпийцам разрешили выступать под российским флагом – теперь они могут принять участие в Паралимпиаде 2020 и 2022 годов. Однако спортсменам придётся строго соблюдать все условия и требования Международного паралимпийского комитета и пройти ряд специальных тестирований. Если все условия будут досконально соблюдены, после 15 марта ПКР вернёт свои права в полном объёме.

Членство ПКР приостановлено с августа 2016 года после того, как Ричард Макларен заявил о государственной системе допинга в России.