Житель Казани завоевал звание чемпиона мира по брейк-дансу

В последние выходные сентября в швейцарском городе Цюрихе состоялся мировой чемпионат по брейк-денсу по системе 1vs1 Red Bull BC One World Final. Чемпионат проходит уже 14-й год подряд, а в этом году победителем в одной из номинаций стал житель Казани Павел Мухин.

18-летний Павел стал первым участником из России, кому удалось выиграть в номинации Best Powermove на международном состязании. Это далеко не первое достижение молодого казанца: Павел уже дважды завоёвывал титул чемпиона России и достойно представлял страну на первых Олимпийских играх по брейк-данусу.