В Казани в четвертый раз проходит «Духов день в Суконной слободе»

Четвертый год подряд в центре Казани проходит городской праздник «Духов день в Суконной слободе», соединяющий праздничные богослужения с народными традициями. Главная идея фестиваля – восстановление единства народной и духовной культуры и их развитии в современном мире. Праздник будет проходить на двух площадках: на территории храма Сошествия Святого Духа и возле театра кукол «Экият» на площадке Цветочного фестиваля.

По традиции программа фестиваля включает большое количество активностей – ярмарка «Сорочка», мастер-классы по народным ремеслам, работа уникального «Детского царства» и тематической зоны «Казачий городок», открытая беседа со священниками «Семья и Церковь: сотрудничество и разногласия».

Впервые в этом году на фестивале будет работать экологическая площадка. Гости на площадке «Экодвор» узнают о философии Zerowaste, сроках разложения отходов, о казанских экологических проектах, сдать на переработку ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки и крышечки, а вырученные за них средства отправятся в приют «Кот и Пёс». Также развернет работу фонд «Второе дыхание», активисты призывают не отправлять ненужную одежду в ссылку на дачу, а принести ее с собой на фестиваль. Все собранные вещи получат новую жизнь. Кроме того, у каждого будет возможность расписать экосумку на мастер-классе от акции «100%НеПакет» в рамках проекта «Экостиль-стиль жизни».

Еще одним блоком фестиваля по традиции станет краеведение. Сегодня, 16 июня, запланирована лекция от епархиального архитектора Степана Новикова, преподавателя и архитектора, доцента, преподавателя и завкафедрой в КИУ Инессы Фахрутдиновой о проблемах и существующем опыте восстановления брошенных сельских храмов. На встрече будет возможность из первых уст узнать, как происходит этот процесс в нашей республике и нашем городе, в чем реальные сложности и стремления.

Гостям предлагается бесплатная автобусная экскурсия «Суконная слобода – прошлое и настоящее» от аккредитованного экскурсовода «Казанский кремль» Оксаны Венустовой.

Сегодня в музыкальной программе – гала-концерт с российскими этномузыкантами, в том числе «Folk Fiction» (Казань), «Возвращение» (Москва), Таисия Краснопевцева (Москва), «Страннiки» (Пенза), ТЕСТО (Санкт-Петербург). Второй праздничный день завершит концерт духовной музыки от хора «Древнерусский распев» (Москва), также в рамках праздника состоится концерт православных и фольклорных казанских коллективов, молодёжная вечёрка с танцами под гармонь.

В 2018 году фестиваль «Духов день в Суконной слободе» собрал более 4 000 горожан разного возраста, объединив более 10 часов музыки, больше 100 российских и татарстанских исполнителей фольклорной и духовной музыки, около 20 мастер-классов и лекций.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

16 июня 2019 года (Воскресение)

8:40 – Божественная Литургия.

После богослужения хороводом идем к площади «Цветочный фестиваль» перед театром кукол «Экият», где уже всех ждут полевая кухня и народные игры.

12:00 – Начало работы ярмарки товаров ручной работы, интересных продуктов и изделий, разного вида угощений.

13:00 – Начало мастер-классов по народным ремеслам, открытие тематических площадок «Детское царство»,«Казачий городок».

На сцене в это же время - концерт православных и фольклорных казанских коллективов.

В лектории храма:

13:00 – беседа со священниками «Семья и Церковь: сотрудничество и разногласия».

15:30 – лекция «О проблемах и опыте восстановления древних храмов в районах РТ»

16:00 - Вечернее богослужение.

18:00 – гала-концерт с российскими этномузыкантами (FolkFiction (Казань), Возвращение (Москва), Таисия Краснопевцева (Москва), Страннiки (Пенза), ТЕСТО (Санкт-Петербург)).

22:00 – вечерка, танцы под гармонь

17 июня 2019 года (Понедельник)

8:00 – торжественная божественная Литургия

16.00 – Вечернее богослужение

18:30 – концерт мужского камерного хора Московской патриархии «Древнерусский распев».