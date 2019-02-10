Пенсионный фонд России назвал способы увеличить пенсию

Российский пенсионный фонд дал гражданам несколько советов по увеличению пенсии. Жителям России рекомендует официально оформить трудовые отношения с работодателем и убедиться, что он отчисляет взносы в ПФР как минимум в течение 15 лет. На практике нередки случаи, когда работодатель не делает отчисления и просто перечисляет заработную плату на карту сотрудника. Каждый работник может проверить состояние своего лицевого счёта. Для этого можно обратиться в ПФР или зайти в личный кабинет на сайте фонда либо на портале госуслуг.

Кроме того, получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста можно в том случае, если заранее делать добровольные отчисления. Эта возможность доступна для россиян, которые работают за границей. Кроме того, можно переводить регулярные отчисления на счёт неработающего супруга.

Пенсия будет выше, если оформить её не сразу же после достижения пенсионного возраста, а спустя несколько лет. В ряде случаев размер пенсии может увеличиться после проведения перерасчёта.

Однако на данный момент установлено, что реальные пенсии россиян в 2018 году снизились на 2,4%.