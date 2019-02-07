Россия будет экспортировать молочную продукцию в Китай

В ближайшие несколько месяцев планируется начать поставки молока и молочной продукции российского производства в Китай.

Вся необходимая документация (протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях) были подготовлены ещё осенью прошлого года. Также в документах прописаны требования к взаимному ввозу мяса птицы. Незадолго до Нового года на официальном сайте главного таможенного управления КНР был размещён полный список российских компаний, производящих молочную продукцию (в него вошли предприятия из Белгородской, Саратовской, Воронежской, Ленинградской областей, из Башкортостана, а также из Москвы, Пензы, Ижевска и Калининграда). Дополнительный список, включающий ещё 23 компании, был отправлен на согласование китайским партнёрам на этой неделе.

Перечень молочных продуктов, разрешённых для поставок в Китай, включил коровье, козье и овечье молоко, а также продукты, изготовленные на его основе.

Предполагается, что к 2025 году экспорт молочной продукции из России вырастет на сумму около 1 миллиарда долларов. В будущем планируется экспортировать