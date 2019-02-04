Российские выпускники назвали самые перспективные профессии в стране

Специалисты РАНХиГС провели исследование, которое позволило определить наиболее перспективные, с точки зрения сегодняшних выпускников, профессии. Впервые за много лет большая часть выпускников колледжей и техникумов считают самой перспективной профессию предпринимателя – более 40% опрошенных выбрали этот вариант. На втором месте – профессия юриста (30%), а на третьем – работа в сфере государственного и мунициального управления (26%).

Ещё несколько лет назад большинство молодых людей стремились устроиться на госслужбу, так как эта сфера деятельности обещает стабильный доход и престиж. Однако сегодня тренд меняется – предпринимательская деятельность кажется более привлекательной.

Также перспективными назвали профессии инженера, врача и бухгалтера, работу в силовых и финансовых сферах. Наименее перспективные профессии, по мнению молодёжи, – это работа менеджера, учителя, журналиста, а также творческие профессии и работа в сфере обслуживания.

По данным Минтруда, в 2018 году были наиболее востребованы профессии в сфере образования и бухучёта.