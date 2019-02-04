В Татарстане откроется зоологический заказник для восстановления численности утки-кряквы

В Мамадышском районе будет создан зоологический заказник регионального значения «Нократ». Главная задача заказника – сохранение биологического разнообразия в регионе и восстановление численности утки-кряквы в пойме Вятки.

Планируется, что площадь заказника составит почти 1,4 тысячи гектаров. В рамках подготовки к реализации проекта Госкомитет по биологическим ресурсам республики Татарстан должен будет представить в Росреест сведения о границах заповедной зоны.

Кабинет министров уже выпустил соответствующее постановление, которое запрещает проведение весенней охоты, организацию мест отдыха и разведение костров на территории заповедника. Здесь будет доступен только экологический туризм.