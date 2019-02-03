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В 2019 году ожидается капитальный ремонт 234 многоквартирных домов в Казани

В течение прошлого года в столице Татарстана было капитально отремонтировано 280 многоквартирных домов.  В этом году в программу капремонта включили 234 дома. Стоимость запланированных ремонтных работ составит около 1,85 миллиарда рублей.

В течение последнего десятилетия в Казани провели капитальный ремонт 46% всего жилого фонда – то есть около 2,7 тысяч домов. Уже сейчас начинается разработка проектно-сметной документации на 192 дома, которые будут ремонтироваться в следующем году.

Наряду с капитальным ремонтом, за 2018 год в 38 домах города заменили лифты. В этом году подобные работы проведут в 48 домах.

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Автор: Гузель
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