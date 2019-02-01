Пивная ассоциация РТ предлагает установить минимальную розничную цену на пиво

Представители пивной ассоциации республики Татарстан (ПАРТ) обратились к властям с просьбой установить минимальную розничную цену на пиво и пивные напитки.

Ещё в декабре прошлого года члены ПАРТ на добровольной основе ввели минимальные цены: 38 рублей для алюминиевых банок и стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра, 65 рублей для ПЭТ-тары объёмом 1 литр и 88 рублей для ПЭТ-тары объёмом 1,5 литра.

В Пивную ассоциацию сегодня входят 16 производителей и дистрибуторов, которые контролируют около 70% продукции в республике. При этом приблизительно 15% фасованного и 35% разливного пива до сих пор реализуются нелегально.

В ФАС подтвердили, что заявка от членов ПАРТ поступила, и она обязательно будет рассмотрена. Напомним, что минимальные цены уже установлены законодательно для крепких алкогольных напитков (водки, коньяка) и игристых вин.