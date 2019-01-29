Минтруд предлагает отменить обязательные медосмотры для офисных работников

Минтруд предложил отменить обязательное проведение регулярных медицинских осмотров для офисных работников. Главная причина такого решения в том, что работа за компьютером не относится к числу вредных и опасных видов деятельности.

Уже подготовлен соответствующий законопроект, согласно которому проведения периодических медицинских обследований для специалистов, занятых работой за ПЭВМ, признаётся избыточным.

Действующее законодательство предусматривает обязательное прохождение медосмотра ежегодно за счёт работодателя для всех сотрудников, которые проводят за компьютером более 50% рабочего времени.