В начале 2019 года ожидается падение спроса на ипотеку в России

В первом квартале наступившего года спрос на ипотеку снизится на 20%. По мнению аналитиков Сбербанка, это связано с ростом ипотечных ставок, а также внедрением ограничительных мер, последствия которых будут наблюдаться в краткосрочной перспективе. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, рост ставок по ипотечным кредитам во многом объясняется внедрением механизма форсирования строительства через эскроу-счета.

При этом уже во второй половине 2019 года спрос на ипотечные кредиты снова будет расти, и ситуация нормализуется.