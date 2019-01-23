Казанский лес Дубрава ожидает благоустройства

После обсуждения предварительного плана благоустройства казанского леса Дубрава стало известно, каких изменений стоит ожидать. Предлагается поработать над дизайном территории, используя природные мотивы, в том числе, установить павильоны в виде опавших листьев. В лесу появится кафе, откроется пункт проката спортивного инвентаря, игровая зона, амфитеатр. Также на территории будут располагаться общественные туалеты и парковка. Планируется организовать раздельный сбор мусора.

Предварительный план включает в себя и такие вопросы, как организация безопасного пешеходного перехода со стороны жилого массива и остановки общественного транспорта. Рассматриваются и идеи, предложенные горожанами: организация буккроссинга, установка арт-объектов.

После благоустройства площадь у леса будет использоваться круглый год.