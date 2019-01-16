С 1 января более 8 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых

В конце прошлого года вступил в силу закон о самозанятых гражданах. Уже с 1 января более 8 тысяч человек официально оформили соответствующий статус.

Граждане, которые регистрируются в качестве самозанятых, должны выплачивать налог ежемесячно (4% от суммы дохода при работе с физическими лицами, 6% - с юридическими), при этом годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

В настоящее время в эксперименте принимают участие только несколько регионов страны: Москва, Московская область, Калужская область и республика Татарстан. Тем не менее, если судить по текущим показателям, эксперимент можно уже считать успешным. По словам организаторов, главная цель заключается в том, чтобы предоставить самозанятым гражданам больше возможностей, а не заполнить казну за счёт полученных от них налоговых отчислений.