В российских магазинах стали продавать яйца «девятками»

На полках некоторых российских магазинов появился новый формат упаковки яиц – не 10, а 9 штук в каждой. Пользователи Twitter распространили эту новость, разместив фотографии с подписью: «Ноу-хау. Девяток яиц!»

Перед новогодними праздниками яйца, как и ряд других продуктов, резко выросли в цене. Возможно, именно с повышением стоимости связано появление новой упаковки: производители и магазины хотят получить прибыль на фоне ожидания спроса на популярный продукт. Предполагается, что резкий рост цен – результат договорённости нескольких крупных торговых сетей, и если данная информация подтвердится, организации получат крупные штрафы.