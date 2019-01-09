Гаджеты Apple и Samsung подорожали в России уже с января

В связи с повышением НДС в России такие крупнейшие производители смартфонов, как Samsung и Apple подняли цены на свою продукцию. Вся техника Apple выросла в цене на 1,7%, Уже с 1 января на официальном сайте Apple появились новые цены. Например, на старте продаж в октябре iPhone Xr стоил 64 990 рублей, а сегодня его цена составляет уже 66 092 рубля.

Samsung же пока повысил стоимость своих товаров лишь избирательно. Существенно подорожала флагманская модель Galaxy Note 9, которая появилась в продаже в августе 2018 года. Её цена выросла на 2% и на данный момент составляет 71 490 рублей.