К годовщине трагедии в «Зимней вишне» готовится спектакль

В Красноярске готовят постановку о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Спектакль поставит красноярский «Театр на крыше».

Сюжет спектакля будет строиться на историях тушивших торговый центр пожарных и их семей. Многие пожарные впоследствии оказались на скамье подсудимых. Главная задача постановки – не рассуждать о том, кто виноват в случившейся трагедии, а акцентировать внимание на недостатках системы, которая привела к такой ужасающей несправедливости.

Премьера спектакля назначена на 25 марта – годовщину трагедии.