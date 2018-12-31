К 2019 году в России появилась новая профессия, которая будет востребована на рынке труда в ближайшем будущем. Речь идёт о такой сфере деятельности, как инвестиционное консультирование на рынке ценных бумаг.

Работа инвестиционного консультанта будет заключается в предоставлении рекомендаций по сделкам с ценными бумагами. Консультант должен будет ориентироваться на индивидуальный инвестиционный профиль клиента, учитывать, требуется ли сохранить капитал или его приумножить. Консультант берёт на себя всю ответственность за свои рекомендации: в случае, если клиент потерпит убытки, он сможет потребовать их возмещения.

Заниматься подобной деятельностью смогут юридические лица и ИП, состоящие в соответствующем реестре Банка России. Основанием для введения новой профессии стали вступившие в силу поправки в законах «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».