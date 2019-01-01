Татарстан стал одним из самых популярных направлений для семейных путешествий на зимние каникулы, оказавшись в тройке лидеров сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.

В прошлом году во время новогодних праздников Татарстан посетили 130 тысяч туристов, а в этом году гостей ожидается ещё больше. Уже в декабре более 84% всех доступных гостиничных номеров были забронированы на праздники. В среднем, туристы проводят в Татарстане около трёх ночей.