В российские паспорта могут внести изменения

МВД предлагает внести изменения в бланки паспортов российских граждан. Прежде всего, рассматривается возможность добавления напоминания о сроках обмена документа по достижении возраста 20 и 45 лет. Получить новый паспорт необходимо в течение 30 дней после дня рождения. Напоминание об этом хотят разместить на последней странице паспорта. При этом напоминание о возможности внести в паспорт сведения о группе крови и резус-факторе собираются убрать, как и предостережение о недопустимости размещения посторонних данных на страницах главного документа гражданина РФ.

Помимо этого, предполагается определить список условий, при которых паспорт будет признаваться недействительным и подлежащим изъятию. Поводом для изъятия может послужить недостоверность указанных данных или оформление паспорта на основании поддельных документов.