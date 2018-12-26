На дне Голубого озера установят новогоднюю ёлку

Студенты Казанского государственного медицинского университета собираются установить новогоднюю ёлку на дне Голубого озера. В мероприятии смогут принять участие все желающие: можно спуститься под воду незамерзающего водоёма и поводить вокруг ёлки хоровод. Торжественное погружение будет сопровождаться развлекательной программой с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Подводная ёлка – это давняя традиция местных дайверов. В этом году будет юбилей – новогоднюю красавицу опустят под воду уже в 40-й раз. Погружение ёлки состоится 30 декабря.