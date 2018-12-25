Цетробанк предложил ввести ипотечные каникулы

ЦБ России прорабатывает законопроект об ипотечных каникулах для россиян. Если законопроект будет одобрен, у граждан появится возможность взять перерыв и не платить ипотеку в течение 6 месяцев. Ипотека – это крупная задолженность, которая гасится в течение нескольких лет, и за это время могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, например, потеря работы. Возможность оформить «каникулы» позволит решить свои проблемы без финансовых потерь. Воспользоваться «каникулами» можно будет не более двух раз за срок погашения ипотечного кредита и не чаще одного раза в течение пяти лет.

Уже известно, что почти все российские банки выступают против инициативы ЦБ. Вероятнее всего, это связано с тем, что введение подобной возможности окажет негативное влияние на платёжную дисциплину заёмщиков.