В Казани поставили памятник Шигабутдину Марджани

На набережной озера Нижний Кабан установили памятник Шигабутдину Марджани, известному татарскому богослову, философу и просветителю.

Памятник представляет собой бюст Марджани с книгой в руке. Взгляд деятеля устремлён в сторону мечети и казанского исламского колледжа, а также в сторону Мекки. Автор композиции – великий татарский мастер Баки Урманче, а в роли исполнителя выступил Рамин Нафиков, который более известен своими картинами, чем скульптурами. Реализация проекта стала возможной, благодаря поддержке фонда Марджани и лично его президента Рустама Сулейманова.

Официальное открытие мемориала назначено на 10 ноября. Вместе с установкой монумента проводятся работы по благоустройству сквера, в центре которого расположен памятник.