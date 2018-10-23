Самый длинный морской мост в мире открылся в Китае

Мост длиной 55 километров соединил Гонконг с Макао и Чжухаем. На сегодняшний день это самый длинный морской мост во всём мире.

Мост имеет большое значение: его постройка позволяет активизировать торгово-экономические связи в одном из самых динамично развивающихся регионов Китая. Строительство завершилось на два года позже назначенного срока: проект планировали завершить ещё в 2016 году, но из-за многочисленных технических трудностей возведение моста заняло больше времени. Чтобы построить подземный тоннель, пришлось возвести два искусственных острова.

Открытие грандиозного моста сопровождалось масштабной церемонией, в которой приняли участие более 700 гостей. Срок службы моста заявлен немалый – предполагается, что он будет служить до 120 лет, а конструкция продумана таким образом, чтобы без труда выдерживать тайфуны и землетрясения.