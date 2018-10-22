Коммунальные службы Казани готовятся к зиме

Зима близко, и подготовка к холодам идёт полным ходом: в этом году казанские коммунальщики закупили около 130 тонн реагента – в два раза больше, чем в прошлом году. Также закуплено 10 тонн песково-соляной смеси. Такой подход должен гарантировать безопасность пешеходов и водителей на городских улицах с наступлением заморозков.

Однако работу коммунальных служб тормозит нехватка персонала: этой зимой на работу выйдет около 3 000 дворников, и остаётся ещё как минимум 600 вакансий. Частично восполнить недостаток работников поможет механизированная уборка.