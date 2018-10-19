В Набережных челнах планируется строительство Дворца Единоборств

Набережные Челны готовятся к реализации масштабного проекта: в городе построят Дворей Единоборств, возведение которого стало частью подготовки к 50-летию завода «КАМАЗ».

Дворец планируют построить на месте старого долгостроя на проспекте Чулман. Ещё в 1986 году здесь началось строительство Дворца Спорта, который задумывался как самый крупный во всём Татарстане. Но проект был заморожен, и бесхозное недостроенное здание простояло без дела целых 32 года. В настоящее время уже начался демонтаж строения.