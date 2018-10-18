На улице Чистопольской установят мемориальную доску Рашиду Мусину

В честь 100-летния со дня образования ТАССР в Казани на улице Чистопольской появится памятная доска, посвящённая Рашиду Мусину, советскому партийному деятелю.

Рашид Мусин родился 12 ноября 1927 года в деревне Чатра (Башкирская АССР, Кушнаренковский район). Работая первым секретарём сперва Казанского горкома, а затем Татарского обкома КПСС, он внёс существенный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана. Именно под его руководством были запущены ключевые заводы республики, включая «КАМАЗ». Теперь о достижениях Мусина жителям города будет напоминать мемориальная доска.