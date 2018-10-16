Открылся новый татарский музыкальный телеканал

На территории Татарстана теперь будет вещать новый музыкальный телеканал на татарском языке.

В Башкирии канал «Туган тел» вещает уже почти 10 лет, а тестовое вещание в Казани началось в прошлом году. Теперь полноценный филиал в Татарстане работает по всей республике. Вещание ведётся на башкирском, татарском и русском языках. Пока что канал использует исключительно башкирский контент, но в скором времени планируется разработка собственного контента. Основная тематика вещания – музыка. Предполагается, что канал будет стремительно развиваться – целевая аудитория составляет около 13 миллионов телезрителей.