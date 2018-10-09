Россиянам доступен безвызовый выезд в 119 стран

С сентября 2018 года россияне получают право безвизового въезда на территорию Тайваня, которое продлится до июля 2019 года.

Ещё недавно по российскому паспорту можно было попасть в 110 стран, не оформляя визу. В четвёртом квартале 2018 года граждане России могут отправиться без визы уже в 119 стран мира – это новый рекорд российского паспорта, зафиксированный компанией Henley&Partners и международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Пока что России находится на 47-й строчке рейтинга «Индекса паспортов» – это довольно неплохой результат. На первом месте стоит Япония, чьи граждане могут посещать 190 стран без визы.