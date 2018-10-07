В России планируют повысить цены на крепкий алкоголь

В июне Минфин заявил, что повышения цен на крепкие спиртные напитки не предвидится, однако теперь появилась противоположная информация. По словам представителей министерства, рост цен на водку, коньяк, бренди и другой крепкий алкоголь просто необходим в рамках борьбы с контрафактными спиртными напитками и повышения качества продукции на полках магазинов.

Министерство готовит приказ об установлении минимальных цен на розничные продажи крепких напитков. Так, минимальная цена на водку вырастет до 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк – до 388 рублей, на бренди – до 307 рублей.