В Швеции 8-летняя девочка нашла старинный меч

Сага Ванечек, 8-летняя жительница Швеции, этим летом обнаружила на дне озера меч в ножнах из дерева и кожи. Во время купания в озере Виндестерн Сага заметила что-то напоминающее палку, но затем разглядела эфес и поняла, что на самом деле представляет собой находка.

Отец девочки, Энди Ванечек, передал меч в местный музей. Экспертиза показала, что возраст находки составляет около полутора тысяч лет. Таким образом, меч был выкован примерно в пятом веке, то есть ещё до наступления эпохи викингов. Исследовав озеро, учёные нашли ещё и брошь, которая относится к тому же временному периоду.