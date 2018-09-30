Программу материнского капитала планируют продлить

Программу материнского капитала планировали закрыть после 2021 года. Однако высока вероятность, что она продолжит свою работу.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова считает, что материнский капитал – это высокий мотивирующий фактор для современных семей. Демографическая ситуация в стране снова ухудшается, и продление программы позволит поддержать молодые семьи. Кроме того, с января 2019 года будут запущены и другие программы в поддержку демографии.