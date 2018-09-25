2019 год в Татарстане будет годом рабочих профессий

Президент республики официально объявил о том, что 2019 год будет посвящён рабочим профессиям.

Уже планируются соответствующие мероприятия. Так, в будущем году в Татарстане ожидается проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который состоится в августе и привлечёт специалистов в разных областях из 70 стран мира.

Предполагается, что турнир вызовёт интерес к рабочим профессиям среди молодёжи и поможет мастерам продемонстрировать свой профессионализм.