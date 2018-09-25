В Казани прошла ярмарка «Дары садов и виноградников Татарстана»

Институт Механизации и технического сервиса КГАУ организовал очередную интересную выставку-ярмарку, на которой был представлен урожай татарстанского винограда. В выставке приняли участие органические фермерские хозяйства, которые продемонстрировали более 50 сортов.

Участники выставки получили множество наград в различных номинациях, в том числе «Самая крупная гроздь», «Самый сладкий виноград», «Самый лучший мускатный сорт», «Самый лучший винный сорт».

Все желающие могли не только продегустировать, но и купить виноград и вино. А если после выставки кому-то захотелось самому попробовать себя в роли виноградаря, организаторы всегда готовы обсудить вопрос сотрудничества.