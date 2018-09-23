Китай будет закупать в России живых лягушек
В скором времени Россия станет поставщиком живых лягушек в Китай. Китайцы намерены употреблять земноводных в пищу.
Ещё в начале сентября состоялось очередное заседание российско-китайской группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора и безопасности пищевой продукции. Именно там китайская сторона объявила о своей заинтересованности в поставках живых лягушек из России.
Чтобы эти интересные планы могли быть реализованы, необходим соответствующий ветеринарный сертификат, который подтвердит безопасность ввоза лягушек на территорию Китая.
Проект ветеринарного сертификата уже подготовлен Россельхознадзором.
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