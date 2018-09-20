Второй «Пельменьфест» проводится в Набережных Челнах

Тематический фестиваль финно-угорскийх народов пройдёт 22 сентября в парке Победы.

В рамках фестиваля состоятся выступления самодеятельных коллективов и государственных ансамблей из Удмуртии, Мордовии и Марий-Эл. Программа будет богата на различные конкурсы и состязания, одному из участников традиционно вручат приз – мешок муки. В этом году в фестивале примут участие производители полбы из Кукморского района: они испекут блины из своей продукции и угостят всех желающих.

И, конечно, главное событие праздника – дегустация пельменей. Гости фестиваля смогут попробовать разные виды этого народного блюда.